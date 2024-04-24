بن جامع: المساعدات الإنسانية التي يتم إسقاطها جوا في غزة أصبحت الخيار الوحيد لسكان القطاع

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن المساعدات الإنسانية التي يتم إسقاطها جوا في غزة أصبحت الخيار الوحيد لسكان القطاع.

في كلمة ألقاها بن جامع أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الوضع في فلسطين، حذر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة.

وقال بن جامع في ذات الكلمة أن ما يتم إنزاله جوا من مساعدات إنسانية لا يمثل سوى 0.03 بالمئة فقط من حجمِ المساعدات المطلوبة لسكان غزة.

وبخصوص موظفي وكالة الأونروا أكد بن جامع أن الاحتلال الصهيوني لم يقدم حتى الآن أية أدلة تؤكد مزاعمه ضد موظفي الوكالة.

كما طالب بن جامع بضرورة السماح لموظفي الأونروا بالعمل في كامل مناطق غزة بما فيها شمال القطاع.

وحذر بن جامع من شن أي هجوم بري على منطقة رفح ويجب عدم السماح بحدوث ذلك على الإطلاق.