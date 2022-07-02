بن جمعة يهدي الجزائر ميدالية برونزية في سباق 400 متر

منح العداء الجزائري عبد النور بن جمعة الجزائر ميدالية برونزية في سباق 400 متر في ألعاب القوى الجارية فعاليتها في منافسة الألعاب المتوسطية.

كما فشل مواطنه صديق حموني من التواجد في المراتب الثلاث الأولى.

وأبدى بن جمعة سعادته الكبيرة عقب تحقيق الإنجاز الكبير في هذا الإختصاص.

كما قال في تصريح لـ “النهار”اليوم:” أهدي الشعب الجزائري هذه الميدالية. السباق كان ممتعا و كان تكتيكيا كثيرا”. وأضاف “برهنا أننا نملك منافسين في هذا المجال يستطيعون تقديم الأفضل للجزائر”.

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