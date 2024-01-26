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الرياضة

بن جهان حكما لمباراة شباب بلوزداد و شبيبة الساورة

بقلم النهار أون لاين
بن جهان حكما لمباراة شباب بلوزداد و شبيبة الساورة
بن جهان
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قررت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين الحكم بن جهان و مساعديه صوحبي ووهاب لإدارة لقاء الذي سيجمع بين شباب بلوزداد والضيف شبيبة الساورة.

وستجري المباراة بملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة 15 من عمر البطولة المحترفة الأولى.

ويسعى الفريق البلوزدادي للظفر بالنقاط الثلاث و تسلم سلم الترتيب على أمل العودة للمنافسة على اللقب رغم الحديث المبكر.

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