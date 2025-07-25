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الرياضة

بن حاحة: “بداية التحضيرات الصيفية تسير في ظروف جيدة”

بقلم كريم تيغرمت
بن حاحة: “بداية التحضيرات الصيفية تسير في ظروف جيدة”
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كشف مدرب حراس مرمى فريق اتحاد العاصمة، الياس بن حاجة، بأن التحضيرتا الصيفية للفريق تسير في أجواء حماسية، وعائلية.  

وصرح بن حاحة، للصفحة الرسمية لاتحادالعاصمة على “فايس بوك”: “بداية التحضيرات تسير في ظروف جيدة، أين وجدنا نفس الأجواء العائلية التي أنهينا بها الموسم الماضي”.

كما أضاف: “من الطبيعي أن تكون بداية التحضيرات صعبة نوعا ما بالنسبة للاعبين، بعد فترة الراحة المستحقة التي استفادو منها”.

وتابع مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة، الياس بن حاحة: “نتمنى أن نسجل بداية موسم موفقة، وأن نكون في مستوى التطلعات، لاسعاد أنصار فريق اتحاد العاصمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/bqIaK
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