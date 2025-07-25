بن حاحة: “بداية التحضيرات الصيفية تسير في ظروف جيدة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب حراس مرمى فريق اتحاد العاصمة، الياس بن حاجة، بأن التحضيرتا الصيفية للفريق تسير في أجواء حماسية، وعائلية.
وصرح بن حاحة، للصفحة الرسمية لاتحادالعاصمة على “فايس بوك”: “بداية التحضيرات تسير في ظروف جيدة، أين وجدنا نفس الأجواء العائلية التي أنهينا بها الموسم الماضي”.
كما أضاف: “من الطبيعي أن تكون بداية التحضيرات صعبة نوعا ما بالنسبة للاعبين، بعد فترة الراحة المستحقة التي استفادو منها”.
وتابع مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة، الياس بن حاحة: “نتمنى أن نسجل بداية موسم موفقة، وأن نكون في مستوى التطلعات، لاسعاد أنصار فريق اتحاد العاصمة”.
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