بن حاحة: “نسعى للفوز ضد أولمبيك أسفي للبقاء في الصدارة”

أكد مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة، الياس بن حاحة، عزم فريقه على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، ضد الضيف أولمبيك أسفي.

وصرح بن حاحة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “صحيح أننا ضمنا التأهل للدور المقبل من كأس الكونفيدرالية، لكن المركز الأول مهم بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “انهاء دور المجموعات في المركز الأول، يسمح لنا بلعب لقاء العودة من الدور الربع نهائي داخل الديار”.

وأردف: “مباراتنا ضد نادي أولمبيك أسفي، تعتبر داربي مغاربي، ما يتطلب منا تقديم أفضل آداء، من أجل تحقيق الفوز”.

وتابع الياس بن حاحة: “فريقنا جاهز لمباراتنا المقبلة، والكل محفز، كما نتمنى حضور قوي لأنصارنا من أجل دعمنا لانهاء هذا الدور في المركز الأول”.