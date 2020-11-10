بن حبيلس: إرسال مساعدات للعائلات المتضررة من الحرائق قريبا

نظم الهلال الأحمر الجزائري، قافلة مساعدات باتجاه الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن هذه المساعدات موجهة للعائلات الأكثر تضررا من كورونا.

مضيفة إن المساعدات، تتضمن مواد تعقيم كمامات ومواد غذائية.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى إن جانب من المساعدات موجهة لعائلات البيض المتضررة من الانفجار والتي تتضمن أدوات مدرسية.

وكشفت بن حبيلس، إن الهلال الأحمر، بصدد تحضير قافلة مساعدات للمتضررين من الحرائق والتي ستنطلق قريبا.

كما كشفت ذات المتحدثة، إن مؤسستها استقبلت عدة طلبات من المستشفيات لمساعدتهم، مؤكدة أنها في خدمتهم.

وتابعت أن الهلال سيحضر أيضا قافلة مساعدات لمستشفى جيجل قريبا.