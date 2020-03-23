بن حبيلس: اتحاد التجار الصينيين في الجزائر يلتزم بتقديم مساعدات مهمة

الوطني
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بن حبيلس: اتحاد التجار الصينيين في الجزائر يلتزم بتقديم مساعدات مهمة
بقلم نسرين محفوف

أفصحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن اتحاد التجار الصينيين في الجزائر، التزم بتقديم مساعدات مهمة للجزائريين عن طريق الهلال الاحمر الجزائري.

وصرحت بن حبيلس في ندوة صحفية، اليوم الاثنين، أنه سيكون في استقبال الجزائريين العالقين بتونس على المناطق الحدودية، متطوعون من الهلال الاحمر الجزائري.

وأشارت بن حبيلس أنه في هذه الظروف الصعبة، يكمن دور الهلال الاحمر الجزائري في تكوين المكونين المتطوعيين الذين يجوبون المناطق المنعزلة لتقديم النصائح.

وأوضحت المتحدثة، أن الهلال الاحمر الجزائري ليس لديه موظفون وكل من فيه متطوعون.


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