بن حبيلس: الجزائر لا تستجيب لقرارات أممية..وسياسة بلادنا في العمل الإنساني تلقائية

أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أن الجزائر من عادتها مد يدها إلى كل من يستحق المساعدات.

وقالت بن حبيلس خلال حلولها ضيفة على حصة “ضيف الصحافة”، أن الجزائر لا تستجيب لقرارات أممية، مضيفة أن سياسة بلادنا في العمل الانساني تلقائية.

وعن المساعدات التي أرسلتها الجزائر إلى ليبيا، أكدت بن حبيلس أنه ليست المرة الأولى تعمل الجزائر جسر جوي للمساعدات الإنسانية.

كما أضافت المتحدثة،أن الجزائر قدمت رسالة قوية في التضامن والتآزر،كما نادت إلى حل سلمي للحفاظ على وحدة الشعب الليبي وكرامته.

كما دعت بن حبيلس المنظمات الإنسانية، إلى تحريك ضمائر السياسيين والقوى العظمى لحكماية كرامة الإنسان.