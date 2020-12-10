بن حبيلس: الهلال الأحمر الجزائري كان سباقا في التحضير لمواجهة كورونا

استعرضت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الخميس، تاريخ ونشاطات الهيئة خاصة في ظل أزمة كورونا.

وجاء ذلك، بمناسبة إحتفال هيئة الهلال الأحمر الجزائري بالذكرى الـ64 لتأسيسه يوم 11 ديسمبر 1956.

وأكدت بن حبيلس، إن الهلال الأحمر الجزائري، كان سباقا في مواجهة الوباء، حيث تم مراسلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل وصول الوباء للجزائر، وأرسلت مختصين في التكوين بالنسبة للأوبئة.

مشيرة إلى أن المختصين، أشرفا على تكوين مسعفي الهلال الأحمر الجزائري والذين قاموا بدورهم بالإشراف على ورشات تكوينية جهوية.

وأكدت بن حبيلس، إن الهيئة، لم تتوقف منذ شهر مارس الماضي، من توزيع الكمامات والمعقمات والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن هناك قافلة جديدة ستنطلق الإثنين المقبل إلى 48 ولاية.

بالإضافة إلى تنظيم شراكة مع جمعية تنظيم الأسرة، أين استطاع الهلال الأحمر توظيف 6 مختصين نفسانيين، لمساعدة الناس.

كما تحصل الهلال، على رقم أخضر مجاني ووضعه لصالح المواطنين وهو “05 10”.

وأشارت بن حبيلس، إلى إن كل العمليات التي قامت بها الهيئة، كانت بفضل الهبة التضامنة الكبيرة مع الهلال من طرف الشركاء التقليديين ومؤسسات ومواطنين ومستثمرين أجانب.

وذكرت رئيسة الهيئة، إن الهلال الأحمر الجزائري، استطاع بفضل هذه الهبة التضامنية، مساعدة 10 مستشفيات عبر ربوع الوطن.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى إن الهلال الأحمر الجزائري، يمنح الفرصة للجميع لتجسيد حلمهم في تقديم خدمات ومساعدات.

مؤكدة إن الهيئة توفر تكوينا من مستوى دولي عالي، بحكم انخراطها في الإتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر.