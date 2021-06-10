بن حبيلس: الهلال الأحمر الجزائري يفتح حسابا خاصا بالتبرع للشعب الفلسطيني

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، عن فتح حساب بريدي جار للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العملية تتكون من عدة أطراف.

وأضافت بن حبيلس خلال حلولها ضيفة على القناة الاذاعية الثانية، أنّ الهلال الأحمر إفتتح الحساب بالتبرع بـ430 مليون سنتيم لصالح الشعب الفلسطيني. مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قدّم قائمة بالاحتياجات المستعجلة. مشيرة إلى أنه تم توجيه نداء للإنخراط في حملة تضامن. حيث إستجاب له الإتحاد العام للعمال الجزائريين والإتحاد الوطني للفلاحين واتحاد التجار والحرفيين والكشافة الجزائرية. إضافة إلى كونفدرالية أرباب العمل ومنظمة الطلبة الأحرار واللجنة الأولمبية الجزائرية.،.كما إنخرط في العملية أبطال رياضيين ونخبة العلوم الطبية.

وأوضحت في ذات السياق، أنه تقرّر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العملية التضامنية مع الشعب الفلسطيني. توّجت بفتح حساب بريدي جار تحت رقم : clé 88359623. كما دعت إلى المساهمة في التبرعات، مؤكدة على شفافية العملية. وأضافت أن العملية ستكون في تقديم سيارات اسعاف ومواد طبية وغذائية للشعب الفلسطيني عبر الهلال الأحمر الفلسطيني وبمتابعة الهلال والصليب الأحمر الدوليين.