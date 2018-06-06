بن حبيلس تثمن قرر الرئيس بوتفليقة حول قفة رمضان

تمنت رئيسة الهلال الاحمر الجزائر، سعيدة بن حبيلس، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى استبدال قفة رمضان بمساعدات مالية.

وأكدت بن حبيلس في بيان لها يحوز موقع النهار أونلاين على نسخة منه، أن الرئيس يسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة ورفغ الغبن عن المحتاجين وتعزيز العمل الانساني بما يحقق الراحة والطمأنينة للعائلات الفقيرة والمحتاجين.

وعبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائر، عن تقديرها للرئيس على قرارته الحكيمة وتالتي طالما كانت سندا وتعزيزا لقيم الجزائر الانسانية.

مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري سيدعم دائما قرارت الرئيس خاصة