بن حبيلس تدعو “رجال الأعمال” لدعم حملة التبرع لسكان الجنوب والمناطق الحدودية

تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، أطلق الهلال الأحمر الجزائري، حملة لجمع التبرعات لصالح سكان الجنوب والمناطق الحدودية والهضاب العليا.

الحملة تستهدف بالدرجة الأولى رجال المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وبدرجة أقل المواطنين، حسب ما أكدته رئيسة الهلال الأحمر “سعيدة بن حبيلس”.

وكشفت بن حبيلس، للموقع الاخباري “تي اس أ”، عن تلقي تجاوب كبير من قبل الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات، حيث نجحت الحملة لحد الساعة في جمع مبلغ كبير من المال.

وسيتم توجيهه لشراء حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ القرية النائية “الطاهر تواتي”، الواقعة على بعد مئات الأمتار عن ولاية الجلفة والتي يضطر أطفالها إلى التوقف عن الدراسة بسبب عدم توفر وسائل النقل.

وفي هذا الصدد تستمر الحملة في مراسلة رجال الأعمال والمؤسسات للقيام بدورهم في رفع عبء التكفل بالطبقات الهشة من المجتمع عن كاهل الدولة.