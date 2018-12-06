بن حبيلس ترافع لترقية العمل الإنساني في وسائل الإعلام والاتصال المؤسساتي

رافعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم بالعاصمة، لترقية العمل الإنساني بوسائل الإعلام والاتصال المؤسساتي ومرافقة الهيئات الانسانية في أداء مهامها.

وخلال يوم دراسي حول “الاتصال المؤسساتي ودور الإعلام في ترقية العمل الإنساني”.

صرحت سعيدة بن حبيلس أن ترقية العمل الإنساني يستوجب توفر عدة عوامل أبرزها إعلام فعال.

لتمكين المنظمات الناشطة في مجال العمل الإنساني على غرار الهلال الأحمر الجزائري من أداء مهامها في أحسن وجه.

كما أبرزت أن التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة وتطور أشكال معاناة البشر من جهة أخرى.

يستدعي الرفع من القدرات الاتصالية لإطارات الهلال الأحمر الجزائري وذلك عبر التحسين المستمر لمستوى الإتصال.