بن حبيلس تعزي في وفاة متطوّع بالهلال الأحمر الجزائري

تقدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، اليوم الأربعاء، بتعازيها الخالصة إثر وفاة المتطوّع “سنيخر محمد” من بلدية سيدي خالد بسعيدة.

وحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الجزائري في “الفايسبوك”، فقد توفي المتطوّع “سنيخر محمد” وهو يزاول عمله التطوعي والإنساني في مكافحة فيروس “كورونا” وتقديم خدمة إنسانية .

وأكدت بن حبيلس في نص التعزية، بأن أعمال الرّاحل الإنسانية ستبقى نبراسا لنا ولكل متطوعينا وسراجا للعمل التطوعي والإنساني ونحن نحتسبه عند الله شهيدا .

وعزّت بن حبيلس عائلة الفقيد باسم كامل إدارة وإطارات ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .