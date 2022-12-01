بن حبيلس: تقديم منتجات تأمينية في قطاع الصناعة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس. أن الصندوق يعتزم الإستثمار في القطاع الصناعي وتقديم منتجات تأمينية تتناسب مع نشاطاته.

وخلال تدخله في لقاء موسوم بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في قلب تسيير المخاطر. أشار بن حبيلس إلى أن الصندوق يعتزم الإستثمار في الوسط الصناعي وتقديم منتجات تأمينية تتلاءم مع نشاطاته لتشكيل حلقة وصل بين القطاعين الصناعي والفلاحي ويطمح لكي يكون فاعلا مهما في الإقتصاد الوطني.

كما أشار بن حبيلس أمام المتعاملين الصناعيين والإقتصاديين المحليين، إلى التأثير الهام للتأمينات على الإقتصاد الوطني من حيث الحفاظ على الممتلكات. ولا سيما الخاصة بالدولة وضمان حد أدنى من الدخل للمنخرطين.

كما أكد شريف بن حبيلس على ضرورة الإختيار الجيد لأي مؤسسة لشركة التأمين الخاصة بها. مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير بما في ذلك الملائمة والقدرة على التعويض ورقم الأعمال.

وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أن الإختيار الجيد لشركة التأمين هو فعل تسييري لصاحب المؤسسة. ونريد مرافقة أصحاب المؤسسات وأن نكون شريكا موثوقا به.

وشهد هذا اللقاء المنظم بمقر المجلس الشعبي الولائي والذي سبقته لقاءات أخرى عبر الوطن، تقديم إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شروحات حول المنتجات المقترحة على مختلف الزبائن. مع التأكيد على المزايا المتاحة لهم.

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