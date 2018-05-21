بن حبيلس: جمعيات جزائريّة متورّطة في إعداد تقارير دوليّة لتشويه الجزائر

اتّهمت رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري اليوم الإثنين، أطراف داخليّة تقف من وراء حملة التّشويه الأخيرة التي شنّتها منظّمات غير حكومية على الجزائر.

بخصوص معاملتها مع اللاجئين الأفارقة، وقالت بن حبيلس عنهم أنهم عبارة عن جمعيات جزائرية لها أبواق داخل الوطن.

واعتبرت رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري، أنّ الحملة تشنها أطراف ناقمة، وتكنّ الحقد للجزائر، بسبب مواقفها المشرّفة.

لإلتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، ورفض التدخل العسكري، ووصفت المتحدثة حملة التشويه بـ”اللاّحدث”

ودافعت رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري من بلاطو “النهار” على مواقف الجزائر التي صنعت الاستثناء بإيوائها اللاجئين الأفارقة.

ومنحهم حق العلاج والإيواء والأكل، مثلهم مثل اللاجئين السّوريين، معتبرة إياهم بـ”ضيوف الجزائر”

وقالت بن حبيلس عن أصحاب الحملة المقيتة، الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى الجزائر:

“ياليتهم يوجّهون نفس الأصابع ضد من كانوا سببا في هذه الأزمة الإنسانية”.

متهمة إياهم بمحاولتهم استغلال معاناة هؤلاء اللاجئين لأغراض سياسية وحزبية خدمة لأجنداتهم، تماما مثلما حدث للجزائر.

خلال التسعينيات، حين حاولت أطراف خارجية حاقدة استغلال حمّام الدم، بتوجيه حملة “من يقتل من؟” لتشويه سمعة الجزائر.

وذكرت ضيفة النهار، أنّ مساعي ورسالة الهلال الأحمر الجزائري متواصلة، وتبحث عن اللاجئين الأفارقة في كل مكان لأجل إيوائهم وتوفير الأكل والشّرب لهم.