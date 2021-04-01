بن حبيلس: صمت رهيب من الجهات الوصية لإصدار بطاقة الوطنية المعوزين

قالت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إن هناك صمت رهيب من طرف الجهات الوصية لإصدار بطاقة الوطنية المعوزين.

وأفادت “منذ 2014 نحن ننادي لإصدار بطاقة الوطنية المعوزين، ونحن مازلنا نعمل بطريقة الأجداد لمعرفة المعوزين”.

وطالبت بتشكيل لجنة من الكشافة الإسلامية و الهلال الأحمر وسلطات العمومية والمجتمع المدني لاصدرها

وتابعت “منذ 2014 ونحن نعمل بطريقة تقليدية مع إمام وشيخ الزاوية في عملية الإحصاء لمعرفة المعوزين.

أما عن قيمة الطرد الغذائي، فأشارت أنه يصل إلى 8000 دج، وسيوزع عبر 58 ولاية.

وأضافت “اليوم وزعنا 100 طرد بمناطق الظل في البليدة”.