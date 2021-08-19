بن حبيلس: عمليات لإحصاء وتقييم خسائر الحرائق وأغلب المتضررين غير مؤمنين

قال المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الشريف بن حبيلس، أن عمليات الإحصاء والتقييم جارية بخصوص الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحون خلال الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات.

وأضاف بن حبيلس في حوار “لوأج”، أن عمليات الإحصاء والتقييم جارية، حيث تم تسخير خلية لليقظة تضم خبراء من 10 صناديق جهوية لتشارك في لجنة التقييم الوطنية. والتي تعمل على إحصاء الأضرار. على أن يستفيد الفلاحون المتضررون من تعويضات بحسب قيمة الضرر الذي تعرضوا له. مشيرا إلى أن عدد قليل من الفلاحين المتضرّرين من الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن. يملكون عقود تأمين لدى الصندوق. مضيفا أن عدد المؤمنين في المناطق المتضرّرة يبقى ضعيفا بالنظر إلى عدد المستثمرات الفلاحية المتضررة غير المؤمّنة.

ويتيح صندوق التعاضد الفلاحي أسعارا مدعمة لكل فلاح بغرض تمكينه من التسديد على دفعات. مع توفير الإمتيازات والتسهيلات الملائمة. بحيث تمس العملية تأمينا متعددا للمخاطر التي تطال الحيوانات والمنتجات والمنشآت الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ضدّ الحرائق والفيضانات والبرد والرياح الساخنة. والجفاف والحرارة المرتفعة فوق المعدلات الطبيعية والأمراض المعدية وغيرها. إلى جانب التأمين على المردودية لاسيما في مجال الحبوب.