بن حبيلس: فريق جزائري من المسعفين والمختصين في تسيير الكوارث توجه إلى بيروت

أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 200 طن من المساعدات لفائدة الشعب اللبناني لمؤازرته في محنته .

وخلال اشرافها على عملية إرسال المساعدات إلى لبنان، والتي ستكون مرفقة بطاقم من الهلال يضم مسعفين ومختصين في تسيير الكوارث لمساعدة هذا البلد الشقيق على تجاوز محنته أثر الإنفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء بميناء بيروت مخلفا قتلى و جرحى.

واشارت بن حبيلس إلى أن “المساعدات تضم أغذية ومواد طبية وغيرها سيتم إرسالها عبر طائرات عسكرية بداية من مساء هذا اليوم”.

وواضافت ان الهلال الأحمر الجزائري سيساهم بإرسال فريق يضم عددا من المسعفين والمختصين في تسيير الكوارث “سيقومون بمساعدة لبنان في هذا الظرف الصعب.