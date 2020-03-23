بن حبيلس: مستعدة للموت من أجل الجزائر.. وهناك من يصفي حساباته مع الهلال الأحمر الجزائري

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن الجزائر تمر بمرحلة صعبة وحساسة بسبب انتشار فيروس كورنا، فيما استغلت بعض الأطراف التي مست مصالحها في تصفية الحسابات مع الهلال الأحمر الجزائري.

وفي تصريحات لها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم أكدت بن حبيلس أن سياستها في تسيير الهلال الأاحمر الجزائري منذ 2014 لم تعجب البعض ومست بمصالحهم وهو ماجعلهم اليوم يحاولون تصفية الحسابات

وأكد بن حبيلس أنها مستعدة للموت من اجل الجزائر، أين قالت أنها وخلال شهر رمضان المنصرم قطعت مسافة 4 ألاف كيلومتر متنقلة بين مختلف ولايات الجزائر