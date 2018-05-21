بن حبيلس: مطاعم الرحمة خصّصت للمعوزين وليس للمسافرين

إنتقدت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الطريقة الحالية التي تسيّر بها مطاعم الرحمة في شهر رمضان المعظم.

وقالت بن حبيلس أن فروع الهلال على المستوى الوطني شهدت تجازوات في حق الفقراء والمحتابين وهذا باتباع أساليب تحايل إعتبرتها مرفوضة.

ولدى إستضافتها في قناة “النهار”، أشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن مطاعم الرحمة موجهة للمحتاجين والفقراء .

مبدية رفضها القاطع لنزع لقمة المحتاجين والأشخاص المعوزين ممن يستفيدون من وجبات إفطار مخصصة للفئات المحرومة.

وذكرت بن حبيلس أن الهلال الأحمر ومنذ العام 2014 حدد إستراتيجية واضحة ترتكز على التضامن الدائم ومكافحة التضامن الظرفي.

قائلة أن مظاهر التكافل تركز عليها مصالحها بالمدن الداخلية والمناطق التي تعرف وجود المحتاجين في ربوع الوطن.