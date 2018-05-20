بن حبيلس :” 350 ألف عائلة معوزة بالجزائر “

دعت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس الى توزيع 350 ألف بطاقية وطنية للعائلات.

بن حبيلس قالت إنه تم إحصاء 350 ألف عائلة جزائرية معوزة .

مشيرة الى أن الإحصائيات جاءت بناءا العمل الميداني المحلي، الذي قام به الهلال الأحمر الجزائري.

ودعت في هذا السياق الى ضرورة إعداد بطاقية وطنية لهذه العائلات المعوزة.

وبخصوص برنامج الهلال الأحمر الجزائري لشهر رمضان، قالت بن حبيلس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد،

إن الأعمال التضامنية “مرهونة بمساعدات المانحين وهو ما يسمح بتحديد عدد العائلات التي يمكنها الاستفادة من هذه المساعدات” بما أن الهلال الأحمر الجزائري لا يستفيد من إعانة من الدولة”، حسب توضيحها.

وفي هذا الصدد،أعربت بن حبيلس عن أملها في أن يستفيد أكبر عدد من العائلات المعوزة. مقارنة بالسنة الماضية والذي قُدّر بـ 100.000 عائلة.