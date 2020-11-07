بن حراث: الحرائق التي عرفتها غابات الوطن جريمة في حق الانسان والبيئة

عبرت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، عن أسفها الشديد إثر الحرائق التي عرفتها الغابات بعدة ولايات من الوطن.

واعتبرت بن حراث في بيان لها، هذه الأفعال جريمة في حق الانسان والبيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي الموجود بالنظام البيئي .

وأكدت أن وزارة البيئة ستكثف مجهوداتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات البيئية والمجتمع المدني، لإعادة بعث هذا النظام الطبيعي الهام.

وشددت على ضرورة تكاثف الجهود للإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة .

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لأعوان الحماية المدنية وحراس الغابات على المجهودات الجبارة المبذولة لإخماد هذه الحرائق.

كما قدمت تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.