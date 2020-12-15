بن حراث تدعو الطلبة إلى الأخذ بتدابير الوقاية من فيروس كورونا

دعت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الثلاثاء،الطلبة عبر مختلف الجامعات الجزائرية،إلى توخي الحيطة والأخذ بوسائل الوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت بن حراث، رسالة تحفيزية إلى الطلبة الجزائريين، بمناسبة الدخول الجامعي الذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب الوضع الصحي للبلاد.

وجاء في رسالة الوزيرة،”بمناسبة انطلاق للسنة الجامعية 2020/2021 والتحاق بناتنا وأبنائنا الطلبة بمختلف الجامعات نتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الجامعي”.

“كما نطلب منهم توخي الحيطة والأخذ بوسائل وتدابير الوقاية من فيروس COVID19، حماية لهم وللأسرة الجامعية وعائلاتهم”.