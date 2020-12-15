بن حراث تدعو الطلبة إلى الأخذ بتدابير الوقاية من فيروس كورونا

الوطني
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بن حراث تدعو الطلبة إلى الأخذ بتدابير الوقاية من فيروس كورونا الدخول الجامعي 2020-2021
بقلم أسماء.ع

 دعت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الثلاثاء،الطلبة عبر مختلف الجامعات الجزائرية،إلى توخي الحيطة والأخذ بوسائل الوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت بن حراث، رسالة تحفيزية إلى الطلبة الجزائريين، بمناسبة الدخول الجامعي الذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب الوضع الصحي للبلاد.

وجاء في رسالة الوزيرة،”بمناسبة انطلاق للسنة الجامعية 2020/2021 والتحاق بناتنا وأبنائنا الطلبة بمختلف الجامعات نتمنى لهم كل التوفيق في  مسارهم الجامعي”.

“كما نطلب منهم توخي الحيطة والأخذ بوسائل وتدابير الوقاية من فيروس COVID19، حماية لهم وللأسرة الجامعية وعائلاتهم”.


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