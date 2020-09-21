بن حراث تشارك في اجتماع مجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة

شاركت وزيرة البيئة نصيرة بن حرات اليوم الإثنين، في اجتماع الدورة الإستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم التطرق في هذا الإجتماع إلى سبل وأليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

كما أكدت على أهمية إيجاد الحل المناسب لسفينة “صافر” النفطية الراسية في البحر الأحمر منذ سنة 2015، لتفادي كارثة بيئية، نتيجة عدم صيانتها.

كما أبرزت الوزيرة تجربة الجزائر، وأكدت على ضرورة أخد الموضوع بالجدية لتفادي الخسائر المتعلقة بالبيئة والنظم الإيكولوجية.