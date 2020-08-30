بن حراث تعرض مخطط عمل وزارة البيئة أمام مجلس الوزراء

عرضت نصيرة بن حراث اليوم خلال إجتماع مجلس الوزراء مخطط عمل مفصل لقطاع البيئة.

كما كشفت بن حراث عن البرنامج الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة في بيئة سليمة، متماشية مع اقتصاد مستدام.

ونشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك:” خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد والذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتقنية التحاضر عن بعد، قمنا بعرض مخطط عمل مفصل لقطاع البيئة، وبرنامجنا الذي نسعى جاهدين لتحقيقه بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة في بيئة سليمة، متماشية مع اقتصاد مستدام.