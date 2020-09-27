بن حراث في زيارة عمل إلى ولايات إليزي وجانت وتمنراست

تقوم وزيرة البيئة نصيرة بن حراث بزيارة عمل تدوم يومين خصصت لكل من ولاية إليزي، جانت و تمنراست.

الزيارة رفقة كل من وزير المناجم محمد عرقاب ، وزيرة التكوين المهني والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والجالية الجزائرية بالخارج برمضان نزيه.

هذه الزيارة تأتي من أجل إطلاق المشروع الضخم المتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب لمنطقتي إليزي وتمنراست مما يسمح بتفادي الاستخراج والاستغلال العشوائي والغير قانوني لثروة الذهب، كما يعتبر فرصة لاستفادة شباب المنطقة من مناصب الشغل التي تنعش الاقتصاد بالمنطقة.

وأستهلت الزيارة بالإستماع إلى عرض مفصل عن نشاط الصناعة والمناجم بالولاية وإمضاء بروتوكول تعاون بين مديرية التكوين المهني والتمهين ومديرية التربية الوطنية والذي يهدف إلى خلق فرص عمل في مجال المناجمنت.