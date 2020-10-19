بن حراث: قطاع البيئة يرفع تقريره لسنتي 2019 و2020 للحكومة نهاية نوفمبر المقبل

كشفت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أنه سيتم عرض التقرير الوطني حول البيئة لسنتي 2019 و2020 على مجلس الحكومة أواخر نوفمبر المقبل.

حسبما قالته بن حراث خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم حول “تسيير المخاطر الكبرى التصحر وحرائق الغابات والموارد المائية والبيئة”.

وقالت الوزيرة، أن التقرير السنوي المعد تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني.

وأشارت بن حراث إلى أن التقرير أُعد من طرف الخبراء وسيرفع للحكومة أواخر الشهر الداخل.

.وتأسفت الوزيرة لوجود عدة إستراتيجيات مسطرة في قطاع البيئة وقطاعات أخرى تم إعدادها ولم يتم تنفيذها في الميدان

وقالت الوزيرة، أن التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي ستمكن القطاع من تحيين معطياته.

وتطرقت الوزيرة إلى 10 مخاطر كبرى تهدد البيئة والاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة التوجه نحو تعزيز الإجراءات الكفيلة

بتقليص تأثير هذه المخاطر على البيئة والاقتصاد الوطني.

وتطرق المشاركون إلى وجود أزيد من 14 مخاطر كبرى عبر العالم تم تحديد 10 مخاطر مصنفة ضمن الظواهر المتكررة سنويا بالجزائر.

وتعود هذه المخاطر بحسب المختصين إلى الطبيعة الجغرافية المتنوعة والتضاريس المختلفة للبلاد إلى جانب تأثيرات العامل البشري.