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الرياضة

بن حسان :”سعيد بالتأهل التاريخي لكأس إفريقيا للريغبي”

بقلم عزيز طالبي
بن حسان :”سعيد بالتأهل التاريخي لكأس إفريقيا للريغبي”
بن حسان
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أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي سفيان بن حسان سعادته الكبير اثر تأهل المنتخب الوطني إلى كأس إفريقيا لأول مرة منذ تأسيسه.

وقال سفيان بن حسان في تصريح لـ “النهار” عقب التأهل التاريخي “سعيد جدا للتأهل إلى كأس إفريقيا لأول مرة في التاريخ، أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و جميع من كان لديه الفضل في التأهل”.

كما أضاف بن حسان “أشكر رئيس الاتحادية عبد الرحمان حماد، الحمد لله كنا ننتظر التأهل منذ مدة طويلة”.

وكان منتخب الريغبي قد فاز على منتخب كينيا بنتيجة 20 مقابل 12 في نصف النهائي، حيث ثأر الخضر من هزيمتهم في النسخة الماضي خلال نفس الدور.

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