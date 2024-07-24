بن حسان :”سعيد بالتأهل التاريخي لكأس إفريقيا للريغبي”

أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي سفيان بن حسان سعادته الكبير اثر تأهل المنتخب الوطني إلى كأس إفريقيا لأول مرة منذ تأسيسه.

وقال سفيان بن حسان في تصريح لـ “النهار” عقب التأهل التاريخي “سعيد جدا للتأهل إلى كأس إفريقيا لأول مرة في التاريخ، أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و جميع من كان لديه الفضل في التأهل”.

كما أضاف بن حسان “أشكر رئيس الاتحادية عبد الرحمان حماد، الحمد لله كنا ننتظر التأهل منذ مدة طويلة”.

وكان منتخب الريغبي قد فاز على منتخب كينيا بنتيجة 20 مقابل 12 في نصف النهائي، حيث ثأر الخضر من هزيمتهم في النسخة الماضي خلال نفس الدور.