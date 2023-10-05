بن حسان: “فخورون بمشوار منتخبنا للريغبي في التصفيات المؤهلة للأولمبياد”

أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، رضاه عن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، رغم عدم تحقيقهم للتأهل.

وصرح بن حسان، لتلفزيون “النهار”: “نحن جد فخورين بمشوار المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية”.

كما أضاف: “نجحنا في تجاوز الدور التمهيدي، لكن التصفيات للألعاب الاولمبية كانت صعبة، وتتطلب امكانيات، ولم نتمكن من الاستفادة من خدمات بعض لاعبينا لعدم تزامن الموعد مع التواريخ الدولية”.

وتابع سفيان بن حسان: “صحيح اننا لم نتمكن من تحقيق التأهل للأولمبياد، إلا أننا متؤهلون للطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2024”.