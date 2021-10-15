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الرياضة

بن حسان: “منتخبنا الوطني للريغبي ححق تأهلا تاريخيا”

بقلم كريم.تيغرمت
بن حسان: “منتخبنا الوطني للريغبي ححق تأهلا تاريخيا”
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اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري للريغبي، سفيان بن حسان، أن المنتخب الوطني للعبة، حقق تأهلا تاريخيا، ببلوغه ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وصرح بن حسان، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني حقق تأهل تاريخي لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وهو يعتبر انجاز لفيدرالينا الفتية”.

وأضاف: “نسعى لتشريف الألوان الوطنية، في البطولة المؤهلة لكأس العالم 2023، والتي سنفتتحها بمواجهة كوت ديفوار بتاريخ 2 جويليا”.

وتابع سفيان بن حسان: “تنتظرنا تحديات من نوع آخر مستقبلا، لذا سعينا لمنح ديناميكية جديد للمنتخب، بتعيين مدرب جديد وهو السنغالي عصمان ماني”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/5Er2s
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