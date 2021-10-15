بن حسان: “منتخبنا الوطني للريغبي ححق تأهلا تاريخيا”

اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري للريغبي، سفيان بن حسان، أن المنتخب الوطني للعبة، حقق تأهلا تاريخيا، ببلوغه ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وصرح بن حسان، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني حقق تأهل تاريخي لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وهو يعتبر انجاز لفيدرالينا الفتية”.

وأضاف: “نسعى لتشريف الألوان الوطنية، في البطولة المؤهلة لكأس العالم 2023، والتي سنفتتحها بمواجهة كوت ديفوار بتاريخ 2 جويليا”.

وتابع سفيان بن حسان: “تنتظرنا تحديات من نوع آخر مستقبلا، لذا سعينا لمنح ديناميكية جديد للمنتخب، بتعيين مدرب جديد وهو السنغالي عصمان ماني”.

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