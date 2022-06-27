بن حليمة: أمير ديزاد ابتز والي العاصمة الأسبق زوخ وسلب منه مبلغ معتبر

قال الإرهابي الموقوف محمد عزوز محمد بن حليمة، إن أمير بوخرص المدعو أمير ديزاد ابتز والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.

وخلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الإثنين في الجزء الثالث من هذه الاعترافات، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”، كشف الإرهابي بن حليمة، أن أمير ديزاد تسلم من والي العاصمة الأسبق زوخ مبلغ 100 ألف أورو.

وأوضح العسكري الهارب أن أموال ابتزاز زوخ موجودة لدى شخص يدعى بوقزوحة.

بن حليمة: زيطوط وشقيقه يريدان الإطاحة بأمير ديزاد

كما لفت الإرهابي بن حليمة، من خلال اعترافاته إلى ان العلاقة بين العربي زيطوط وأمير ديزاد تدهورت بسبب حب الزعامة والظهور.

وعلى إثرها – يضيف ذات المتحدث-، يخطط كل من العربي زيطوط وشقيقه اسماعيل مخططا للإطاحة بأمير ديزاد .

وختم بن حليمة بالقول أن زيطوط خطط للإطاحة بأمير ديزاد وتصويره متلبسا بتسلم أموال الابتزاز باستعمال كاميرا مخبأة في مصباح من تركيب الشخص المدعو بوقزوحة.