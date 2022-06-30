بن حليمة: “أمير ديزاد” لديه في هاتفه صورا غير لائقة لفتيات يقوم بابتزازهن باستمرار

وخلال شهادات جديدة، كشف الإرهابي بن حليمة طرق الاحتيال والابتزاز التي يستعملها الإرهابي أمير بوخرص المدعو ” أمير ديزاد”، خاصة تجاه الحراكيين و رجال الأعمال والمسؤولين، والتي جنى من ورائها أموالا طائلة.

بث التلفزيون العمومي سهرة اليوم الخميس، الجزء الرابع من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز.

وقال بن حليمة في هذا السياق، إن أمير “ديزاد” كان “خائنا وهمه الوحيد تحقيق مصالحه الشخصية مهما كانت الوسيلة”.

وذلك من أجل الضغط على كل من يعارضه حتى وإن كان من أعضاء حركة “رشاد” الإرهابية.

هكذا كان يبتز أمير ديزاد الحراكيين

وسرد الموقوف بن حلمية بهذا الصدد كيف قام بوخرص بابتزاز عدد من الحراكيين الذين اكتشفوا حقيقته البشعة. وذلك باستعمال صور تحصل عليها بطرق ملتوية وهددهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن حقيقة هذا الخائن وأهدافه الدنيئة لم تظهر إلا بعد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا، حيث بعد الاحتكاك المباشر به بدأ بإرسال صور لفتيات من الحراك الشعبي بعد تخليهن عن أفكاره الهدامة وكان يطلب منه نشرها عبر صفحته على الفايسبوك، ومن بين هؤلاء المدعوة “فاطمة الزهراء”.

وأضاف أن أمير “ديزاد” لديه في هاتفه صورا غير لائقة لفتيات يقوم بابتزازهن باستمرار، كما لديه حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها في هذه الممارسات.

وتطرق الموقوف بن حليمة إلى طبيعة الخيانة الذي يتصف بها أمير “ديزاد”، وهو ما كان سببا في نشوب خلافات مع كل من يقترب منه، على غرار الإعلامية منار منصري في القناة التي كانا يشتغلان بها معا. مضيفا أن المعني طلب منه تشويه سمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإرهابي بوخرص كان على تواصل مع “موقوفة سابقة تدعى ياسمين إيزابيل مقيمة بباريس، حيث حاول استغلالها وقام بابتزازها والتحرش بها والتهجم عليها علنا عبر فيديوهات، ما أدى بها إلى القيام بمحاولة انتحار”، حسب الموقوف الذي أكد أن أمير “ديزاد” قام أيضا ب”محاولة ابتزاز المدعوة آسيا كشود والتحرش بها”.

ومن طرق الاحتيال التي كان يقوم بها بوخرص، إيهام الحراكيين بأنه “شخصية مهمة ذات مبادئ ومستوى تعليمي وأنه ملم بالعديد من المعلومات”، حسب الموقوف بن حليمة، الذي أشار الى أن أمير “ديزاد” لا يملك أي مصادر وأن معلوماته يستمدها من إسماعيل زيطوط ومن مجموعات في الفايسبوك منضم إليها بحسابات وهمية.

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