بن حليمة: زيطوط استغل قضية محمد عبد الله وجمع عشرات آلاف الأوروهات

كشف الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد، بعض الأسرار والخفايا التي تخص حركة رشاد الإرهابية، في الجزء الثالث من الإعترافات التي بثها التلفزيون العمومي والتي جاءت تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

فبخصوص مصادر اموال حركة “رشاد” الإرهابية اكد الموقوف بن حليمة أن لهذه الحركة عدة مصادر تمويل منها التبرعات الميدانية وعائدات البايبال.

واضاف ذات المتحدث، ان زيطوط استغل قضية محمد عبد الله وجمع عشرات آلاف الأوروهات ولم يمنحها لعائلته.

اما بخصوص نشاط حركة “رشاد” الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي، فكشف الموقوف بن حليمة ان لدى اسماعيل زيطوط أكثر من 30 صفحة على الفيسبوك تنشط باسم الحراك.

من جانب اخر، تابع ذات المتحدث سرده لخبايا حركة رشاد، حيث قال أنه لديها عدة شبكات لتنظيم رحلات حراقة يقودها دريسي عبد الله وشخصان إسمهما حمزة من غليزان وحمزاوي.

كما ان ابراهيم لعلامي كان ضحية وشاية من أمير ديزاد، خلال محاولته الحرقة ودخول إسبانيا، وأن اسماعيل زيطوط اخبره ان أمير ديزاد فبرك فيديو لابراهيم لعلامي.

وأقّر الموقوف بن حليمة، ان شقيق زيطوط اشتكى له من سلمية الحراك وقال إنه لا ينفع سوى حمل السلاح.