بن حليمة: زيطوط حرم 3 محامين من الدفاع عن محمد بن عبدالله واتهمهم بأنهم عملاء المخابرات

كشف الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد، أن محمد العربي زيطوط حرم 3 محامين من الدفاع عن محمد عبد الله واتهمهم بأنهم عملاء المخابرات.

وجاء هذا في الجزء السادس من الإعترافات التي بثها التلفزيون العمومي والتي جاءت تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

وأكد ذات المتحدث، انه من المفارقات، ان نفس المحامين الثلاثة الذين اتهمهم محمد زيطوط هم الآن متأسسين للدفاع عن شقيقه عبد الرحمن زيطوط.