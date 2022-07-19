بن حليمة: شقيقة زيطوط دخلت الى الجزائر في فترة الحجر بشكل عادي

كشف الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد، عن احدى الحقائق التي يخفيها محمد العربي زيطوط، في الجزء السادس من الإعترافات التي بثها التلفزيون العمومي والتي جاءت تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

وتسائل بن حليمة، عن عدم تحدث زيطوط في بثه المباشر، والإعتراف بأن شقيقته المغتربة في فرنسا دخلت الى الجزائر ولم تتعرض الى مضايقات.

وأضاف ذات المتحدث، ان شقيقة زيطوط دخلت الجزائر خلال فترة الحجر والإغلاق عندما كانت والدتها مصابة بكورونا.

في حين كان زيطوط في تلك الفترة يحرض الجزائريين ويتهم السلطات بغلق الحدود ومنع الجزائريين من الدخول والخروج.