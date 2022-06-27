بن حليمة: لدى حركة رشاد علاقة مع الحركة الإرهابية الانفصالية الماك

قال الإرهابي الموقوف محمد عزوز محمد بن حليمة، في اعترافات جديدة له، إن لدى حركة رشاد علاقة مع الحركة الإرهابية الانفصالية الماك.

وخلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الإثنين في الجزء الثالث من هذه الاعترافات، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”، أضاف الإرهابي بن حليمة، إن امرأة اسمها “ياسمينة بنيني” اعترفت لي بأنها نظمت اجتماعا بين الماك ورشاد.

وتابع العسكري الهارب، أنه كان على احتكاك بالعديد من نشطاء وقادة حركة رشاد بالخارج يتواجدون في بريطانيا وفرنسا وكندا.

كما أكد ذات المتحدث، أن العربي زيطوط هو المسؤول الرسمي لحركة رشاد ولا يوجد لا مجلس شوري ولا غيره.

وأشار الإرهابي، أن هناك أشخاص منتشرون حول العالم مهمتهم التنسيق بين أفراد حركة رشاد. مضيفا أن لدى حركة رشاد عدة منظمات وجمعيات تنشط بعدة أسماء وفي عدة دول.

وأوضح بن حليمة في السياق ذاته، أن هناك امرأة مقيمة بأمريكا اسمها كاميليا تتولى التنسيق داخل حركة رشاد، بالإضافة إلى اسماعيل شقيق زيطوط الذي كان يتولى التنسيق داخل بريطانيا.