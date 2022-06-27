بن حليمة يكشف حقيقة محاولة اغتيال زيطوط!

كشف الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد، حقيقة قصة محاولة اغتيال زيطوط، في الجزء الثالث من الإعترافات التي بثها التلفزيون العمومي والتي جاءت تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

وراح الموقوف بن حليمة يسرد تفاصيل هذه الحادثة التي احدثت لغطا كبيرا قبل مدة وكان بطلها العربي محمد زيطوط.

واوضح ذات المتحدث، ان قصة محاولة اغتيال زيطوط وتدخل الشرطة البريطانية تمت فبركتها، حيث قدّم اسماعيل زيطوط بلاغا للشرطة البريطانية من دون أن يظهر.

وكان الهدف من هذه البلاغ الكاذب هو إكساب زيطوط مصداقية وإحراج السلطات الجزائرية.

وأضاف الإرهابي بن جليمة أن اسماعيل زيطوط قدم أيضا بلاغا كاذبا حول إمكانية تعرض أمير ديزاد لاعتداء في 2019.

من جانب اخر، كشف الموقوف بن حليمة ان اسماعيل زيطوط طلب مني تصوير فيديوهات ضد أمير ديزاد وإرسالها له.

ليقوم بتصوير عدة فيديوهات ضد أمير ديزاد وأرسلتها لإسماعيل زيطوط ولم يتم نشرها يضيف بن حليمة.