بن حمادي رئيسا جديدا لأهلي برج بوعريريج

وافق مجلس إدارة شركة نمور البيبان، بالإجماع، على ترأس أنيس بن حمادي، مجلس الإدارة، ليكون المسؤول الأول على نادي أهلي برج بوعريريج.

وتمكن بن حمادي، من ترسيم عضويته في مجلس الإدارة، بعد شرائه أسهم العضو موسى مرزوڨي، ليتم تزكيته رسميا كرئيس جديد خلفا لعيسى حفافصة، المستقيل.

للإشارة فإن بن حمادي، تكفل خلال الميركاتو الجاري بمصاريف استقدام اللاعبين، اضافة إلى مصاريف استقدام المدرب الإسباني خوزي ماريا.

ولقي تولي بن حمادي مسؤولية الفريق، ترحيبا كبيرا من أنصار النادي، الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية من المشاكل المالية والإدارية .