بن حمزة: “لم نسجل أي امتناع على التقرير الأدبي والمالي للرابطة الجهوية لسعيدة”

أكد رئيس الرابطة الجهوية لولاية سعيدة، ياسين بن حمزة، مصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2022.

وصرح بن حمزة، لتلفزيون “النهار”: “أشغال الجمعية العامة العادية جرت في ظروف أخوية، وتمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع”.

كما أضاف: “لم نسجل أي امتناع في التصويت، على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2022، ونشكر أعضاء الجمعية العامة على تجديدهم الثقة”.

وجرت أشغال هذه الجمعية العامة، بحصور ممثلين عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم على غرار محمد معوش، مصطفى لقماني، وحكيم مدان، وغيرهم.