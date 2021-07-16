بن حمزة يكشف عن موعد إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022

كشف رئيس لجنة كرة القدم المحترفة ياسين بن حمزة، عن الاقتراحات التي خرج بها اجتماع لجنة كرة القدم المحترفة يوم الثلاثاء الماضي، والمتعلقة بموعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأخر إسدال الستار عن الموسم الكروي الحالي 2020-2021.

وتحدث بن حمزة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد، مؤكدا أن لجنة كرة القدم المحترفة قدمت عدة اقتراحات بحضور رئيس اللجنة الطبية للفاف جمال الدين دمارجي الذي قدم توضيحات بخصوص فترة الراحة التي يتوجب أن يستفيد منها اللاعبين.

وقال رئيس لجنة كرة القدم المحترفة ياسين بن حمزة

“في كل الأحوال البطولة لن تتأخر في الإنطلاق مثل الموسم الماضي أين إنطلقت شهر 28 نوفمبر الماضي، لكن هذا الموسم ستنطلق خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر”