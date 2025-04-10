بن حمودة:الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على سياسة تؤهلها لتكون رائدا افريقيا للنقل الجوي
أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة أن الشركة الوطنية تطمح ان تكون رائدا للنقل الجوي في افريقيا.مبرزا أن الاستراتيجية التجارية المعتمدة لا سيما فيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالوجهات الافريقية والأوروبية، أعطت نتائج ايجابية.
وفي حديث خص به الموقع الاعلامي Afrik.com ، صرح بن حمودة بأن “شركة الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على سياسة تجارية هجومية. مع ضمان جودة الخدمات بأفضل الاسعار. فأسعارنا وسياستنا الخاصة بالأمتعة مصممة لكي تجذب المزيد من الزبائن. نحن نقترح اسعار تنافسية مع مدة توقف مختصرة بين الرحلات انطلاقا من الجزائر العاصمة، بغية خلق منافسة مع الرحلات المباشرة. بين العواصم الافريقية والأوروبية”.
وأوضح أن هاته المقاربة سمحت للشركة بتحقيق نمو قدره 34 بالمائة في حركة نقل المسافرين بين 2019 و2024.مبرزا ارادته في الحفاظ على هاته الحركية لجعل شركة الخطوط الجوية الجزائرية رائدا افريقيا للنقل الجوي.
وأكد المسؤول على امكانات النمو المعتبرة للنقل الجوي في افريقيا،معربا عن رغبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الاطلاع بدور أساسي. في هيكلة القطاع و توسعها في القارة.
ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر العاصمة كمحور التقاء بين افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا. بمثابة ميزة رئيسية لتطوير مطار الجزائر الدولي كمحور قاري مستقبلي.
وأضاف بن حمودة يقول أن “مطار الجزائر الدولي مصمم لكي يكون محورا قاريا. غير ان تطويره مرهون بتوسيع الشبكة الدولية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.مما يقتضي تعزيز أسطولنا من أجل الاستجابة للطلب المتزايد”.