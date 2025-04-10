بن حمودة:الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على سياسة تؤهلها لتكون رائدا افريقيا للنقل الجوي

أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة أن الشركة الوطنية تطمح ان تكون رائدا للنقل الجوي في افريقيا.مبرزا أن الاستراتيجية التجارية المعتمدة لا سيما فيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالوجهات الافريقية والأوروبية، أعطت نتائج ايجابية.

وفي حديث خص به الموقع الاعلامي Afrik.com ، صرح بن حمودة بأن “شركة الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على سياسة تجارية هجومية. مع ضمان جودة الخدمات بأفضل الاسعار. فأسعارنا وسياستنا الخاصة بالأمتعة مصممة لكي تجذب المزيد من الزبائن. نحن نقترح اسعار تنافسية مع مدة توقف مختصرة بين الرحلات انطلاقا من الجزائر العاصمة، بغية خلق منافسة مع الرحلات المباشرة. بين العواصم الافريقية والأوروبية”.