بن حمودة أفضل لاعب للشهر في الرابطة المحترفة

أختير مهاجم فريق شباب بلوزداد، التونسي، بن حمودة محمد علي، كأفضل لاعب لشهر ديسمبر في البطولة المحترفة.

وأعلن الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، عن فوز مهاجم شباب بلوزداد، بن حمودة، بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر.

ويأتي هذا اعترافا بالمردود الكبير الذي قدمه المهاجم بن حمودة، مع فريقه شباب بلوزداد، طيلة شهر ديسمبر.

يذكر أن بن حمودة محمد علي، شارك إلى غاية الجولة الـ14 من البطولة المحترفة في 628 دقيقة مع فريقه شباب بلوزداد، سجل خلالها ستة أهداف.