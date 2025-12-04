بن حمودة: الخطوط الجوية الجزائرية ستتحول إلى شركة قابضة

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، أن الشركة تعكف على تعزيز هيكلها التنظيمي قصد التحول إلى شركة قابضة (هولدينغ). وهوما سيوفر لها مزايا عديدة ضمن هذا الشكل القانوني الجديد. مشيرا إلى أنه سيتم مطلع العام المقبل إطلاق فرعين جديدين مخصصين للخدمات الأرضية وللتكوين .

و في السياق ذاته أوضح بن حمودة، أن الشركة ستواصل “إعادة هيكلة نشاطاتها من خلال تحويل قسم الصيانة إلى فرع مستقل. إضافة إلى استحداث نشاط جديد يخص تنظيم الرحلات السياحية. وبهذا تتجه الشركة نحو إعادة تنظيم هيكلي في شكل شركة قابضة “هولدينغ” وهو ما سيوفر لها مزايا جبائية وتشغيلية ناتجة عن هذا الشكل القانوني للشركة”.

وتدعيما لفروع الشركة العاملة حاليا على غرار التموين الجوي (كاترينغ)، والشحن الجوي وفرع أمديوس الجزائر، وشركة”دومستيك إيرلاينز”. أكد المسؤول أنه تم إنشاء فرعين جديدين مخصصين للخدمات الأرضية وللتكوين وهما شركة الخطوط الجوية الجزائرية للخدمات الأرضية. Air Algérie Ground Operation وأكاديمية الطيران، “على أن يبدأ نشاطهما الفعلي في يناير 2026″.

وأضاف بن حمودة، أن الشركة الوطنية استطاعت منذ إنشائها اكتساب”معرفة واسعة وخبرة في مختلف مهن الطيران. إلى جانب كفاءات معترف بها من قبل هيئات التصديق والمنظمات المهنية الدولية التي تعد شركتنا الوطنية عضوا فيها”.

كما أشار بن حمودة في السياق ذاته إلى تطلع الجوية الجزائرية لتثمين هذا الرصيد من التجربة والاحترافية عبر مسار يقوم على تحويل الأنشطة إلى شركات فرعية متخصصة. بهدف رفع الأداء وتقاسم المخاطر والتكاليف وتحسين العمليات”.

