بن حمودة مديرا للجوية الجزائرية

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خلفا لياسين بن سليمان الذي أنهيت مهامه اليوم الأربعاء.

وكان يشغل حمزة بن حمودة صاحب الخبرة المهنية الواسعة في مبنى الجوية الجزائرية،مديرا عاما للوكالة الوطنية للطيران المدني. منذ تاريخ التاسع عشر نوفمبر 2022.

ومن ضمن المناصب التي شغلها بن حمودة من قبل رئيسا لقسم الطيارين ومديرا تجاريا بالمؤسسة التي عاد اليها اليوم كمسؤول أول.