بن حمو: “فخور جدا بخوض هذه المغامرة الجديدة مع اتحاد العاصمة”

أبدى الدولي الجزائري السابق، ومدرب الحراس حاليا، محمد بن حمو، فخره لالتحاقه بالطاقم الفني لفريق اتحاد العاصمة، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لانجاح مشروع الفريق.

وصرح محمد بن حمو، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “أنا سعيد جدا، وفخور، بخوض هذه المغامرة مع فريق اتحاد العاصمة”.

وأضاف: “سنباشر مشروع جديد، في أجواء جديدة، ينتظرنا عل كبير، وسنكون بحاجة لدعم الجميع، من أنصار، ومحبي الاتحاد، لبلوغ أهدافنا”.

يذكر أن إدارة اتحاد العاصمة، أعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع محمد بن حمو، ليتلتحق بالطاقم الفني كمدرب حراس مرمى الفريق.