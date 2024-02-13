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الرياضة

بن حمو لإدارة لقاء سوسطارة والرويسات في الكأس

بقلم محمد لمين صحراوي
بن حمو لإدارة لقاء سوسطارة والرويسات في الكأس
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعيين الحكم أحمد بن حمو، لإدارة المباراة المقدمة عن الدور الـ 16 من كأس الجزائر، بين اتحاد ومولودية الرويسات.

ويرتقب أن يستقبل الاتحاد الرويسات، الثلاثاء القادم 20 فيفري الجاري، بملعب 5 جويلية. وتم تقديم اللقاء بسبب سفرية أشبال غاريدو. إلى ليبيا لملاقاة الهلال المحلي، في كأس “الكاف” يوم الـ 25 من الشهر ذاته.

وكشفت “الفاف” بأن الحكم بن حمو، سيدير لقاء كأس الجزائر. بمساعدة كل من محمد بن حمو وعرفة، بينما سيكون حمداش حكما رابعا.

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