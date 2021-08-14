بن حمو ومصباح يدعمان الطاقم الفني للمنتخب المحلي

التحق اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني، محمد بن حمو وجمال مصباح، بالطاقم الفني للمنتخب المحلي، الذي يشرف عليه زميلهما السابق مجيد بوقرة.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، عن تدعيم الطاقم الفني للمنتخب المحلي، بالثنائي، بن حمو، ومصباح، واللذان سيباشران مهامها انطلاقا من التربص المقبل.

وسبق للثنائي الجزائري، العمل ضمن الطاقم الفني، لمدرب المحليين مجيد بوقرة، عند اشراف هذا الأخير على العارضة الفنية لنادي الفجيرة.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يحضر رفقة المدرب مجيد بوقرة، لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقررة بدولة قطر في نوفمبر 2021، بالإضافة لشان 2022.