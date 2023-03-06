بن حمو ومصباح يدعمان الطاقم الفني لمنتخب أقل من 23 عاما

تدعم الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، الذي يقوده المدرب نور الدين ولد علي، بخدمات الثنائي محمد بن حمو، وجمال مصباح.

وكشفت الفاف اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، عن تلقي المدرب نور الدين ولد علي موافقة المديرية الفنية الوطنية لتدعيم طاقمه بالثنائي بن حمو، ومصباح.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا القرار، يأتي استعدادا للمباراة التي سيخوضها منتخب أقل من 23 عاما، في مواجهة غانا، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، سيواجه منتخب غانا، في مباراة الذهاب، يوم 24 مارس بملعب عنابة، فيما يلعب لقاء العودة يوم 28 مارس بكوماسي.