بن حمو يزور مركز تدريبات مانشستر سيتي

تواجد أمس الأحد، الحارس الدولي السابق، ومدرب حراس المنتخب المحلي، محمد بن حمو، بمركز تدريبات نادي مانشستر سيتي.

وإنتشرت أمس صوراً لبن حمو، رفقة مدرب المان سيتي بيب غوارديولا، والحارس إيدرسون على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما كان بن حمو، قد حضر لقاء مانشستر سيتي ضد برايتون، برسم الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المرجح، أن يكون حارس الخضر السابق بن حمو، يقوم بدورة تدريبية في مركز تدريبات بطل الدوري الإنجليزي، للحصول على شهادة تدريب أوروبية.